Ермака сравнили с балластом на заваливающемся воздушном шаре

Отставка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака является пиар-ходом Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

«Это, конечно, все очередной пиар-ход. Киевский режим очередной срезает мешок с песком для того, чтобы этот воздушный шар окончательно не завалился», — сказала она журналистам.

Захарова подчеркнула, что украинское руководство «надо судить <...> как международных преступников».

Об отставке ближайшего соратника Зеленского на фоне коррупционного скандала стало известно 28 ноября. В тот день в квартире Ермака провели обыски.

Позднее в СМИ появилась информация, что Ермак уходит на фронт. Это решение, по мнению депутата Верховной Рады Украины Марьяны Безуглой, экс-чиновник мог принять, чтобы избежать уголовной ответственности.

На Западе отставку Ермака назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией». В США отметили, что уход Ермака может склонить Киев к уступкам на мирных переговорах.

Ранее Ермак заявлял, что Зеленский доверяет ему, несмотря на скандал.