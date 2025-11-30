МИД Кубы назвал шаги США против Венесуэлы «агрессией»

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети X назвал закрытие США воздушного пространства над Венесуэлой актом агрессии и весьма серьезной угрозой для международного права.

«Это представляет собой довольно серьезную угрозу международному праву и ведет к эскалации военной агрессии и психологической войны против народы и правительства Венесуэлы с непредсказуемыми последствиями для мира», — написал глава МИД Кубы.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее для авиакомпаний, наркоторговцев и торговцев людьми. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Газета The Washington Post сообщила, что американские военные самолеты постоянно ведут патрулирования районов вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее соседний с Венесуэлой остров остановил с ней авиасообщение.