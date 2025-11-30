На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме оценили шансы на переговоры по Украине в Венгрии

Депутат Чепа допустил, что переговоры по Украине состоятся в Венгрии
Переговоры по урегулированию конфликта Москвы и Киева могут состояться в Венгрии с «учетом сегодняшних действий» и кризиса на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя соответствующее предложение премьера Венгрии Виктора Орбана.

Он назвал «вполне возможными» переговоры в Будапеште. Депутат напомнил, что вскоре в Москву придет американская делегация, а недавно прошла встреча президента США Дональда Трампа с премьером Венгрии. С учетом «сегодняшних действий и кризиса на Украине» встреча в Будапеште реальна, констатировал Чепа.

«Очень много стран заявляли о желании [принять переговоры]: и Турция, и те же Эмираты, и Саудовская Аравия, и [президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко]. Много стран, где могут быть обеспечены условия и безопасность», — сказал парламентарий.

28 ноября Орбан прибыл в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Основными темами встречи должны были стать поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. По словам премьер-министра, цель его визита — обеспечить энергоснабжение его страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль остался доволен переговорами с премьер-министром Венгрии. Он отметил, что встреча прошла «очень содержательно».

Ранее Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Будапеште.

