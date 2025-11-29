На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Заявление Ермака об уходе на фронт объяснили

Безуглая: Ермак мог заявить об уходе на фронт, чтобы избежать ответственности
true
true
true
close
Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Ушедший в отставку глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак мог заявить об уходе на фронт, чтобы избежать уголовной ответственности. Таким мнением в Telegram-канале поделился депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая.

Она сравнила слова Ермака с таким же поступком экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова, который отправился служить в период судебного разбирательства в отношении него. При этом Безуглая напомнила, что добровольная мобилизация Насирова была отменена из-за общественного резонанса.

29 ноября сообщалось, что уволенный с поста главы офиса президента Украины Андрей Ермак вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение сил беспилотных систем.

Вечером 28 ноября Владимир Зеленский принял отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Ермак занимал данный пост с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. В последнее время возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Госдуме оценили желание Ермака пойти на фронт после отставки.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами