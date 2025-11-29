Заявление Ермака об уходе на фронт объяснили

Безуглая: Ермак мог заявить об уходе на фронт, чтобы избежать ответственности

Ушедший в отставку глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак мог заявить об уходе на фронт, чтобы избежать уголовной ответственности. Таким мнением в Telegram-канале поделился депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая.

Она сравнила слова Ермака с таким же поступком экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова, который отправился служить в период судебного разбирательства в отношении него. При этом Безуглая напомнила, что добровольная мобилизация Насирова была отменена из-за общественного резонанса.

29 ноября сообщалось, что уволенный с поста главы офиса президента Украины Андрей Ермак вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение сил беспилотных систем.

Вечером 28 ноября Владимир Зеленский принял отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Ермак занимал данный пост с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. В последнее время возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Госдуме оценили желание Ермака пойти на фронт после отставки.