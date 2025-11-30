На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии рассказали о первой реакции Ермака на свою отставку

The Economist сообщил об эмоциональной реакции Ермака на свою отставку
true
true
true
close
Global Look Press

Экс-глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак очень эмоционально отреагировал на сообщение о своей отставке. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники в Киеве.

По информации этого источника, Ермак был «вне себя» от сообщения об увольнении со своего поста. При этом собеседники издания в интервью заявили, что Ермак стал «козлом отпущения» за меры, источником которых был сам Зеленский.

The Economist пишет, что Ермак сосредоточил в своих руках огромную власть и нажил множество врагов. Соратник Зеленского стал самой заметной фигурой коррупционного скандала, разгоревшегося на Украине, говорится в статье.

Вечером 28 ноября Зеленский принял отставку Ермака, в тот день в его квартире сотрудники антикоррупционных органов провели обыски. Имя Ермака фигурирует в расследовании предполагаемой коррупционной схемы в госконцерне «Энергоатом», организатором которой следствие считает бизнесмена и давнего соратника Зеленского Тимура Миндича.

Позднее издание The New York Post сообщило о письме Ермака, в котором он заявил об «уходе на фронт» и готовности «к любым репрессиям».

Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, до этого он был помощником Зеленского.

Ранее Ермаку предложили работу в ВСУ.

