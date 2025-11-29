В Европе заявили о «вынужденном» увольнении Ермака

После появления громких заголовков в СМИ украинский президент Владимир Зеленский не мог оставить Андрея Ермака на посту руководителя офиса главы государства. Об этом сообщил CNN со ссылкой на европейского дипломата.

«У Зеленского не было другого выбора, кроме как уволить Ермака из-за компрометирующих заголовков в мировых СМИ», — заявил собеседник телеканала.

Вечером 28 ноября Владимир Зеленский принял отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Ермак занимал данный пост с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. В Последнее время возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее на Западе рассказали, что случилось с Зеленским после ухода Ермака.