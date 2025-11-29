Ермаку предложили служить в ВСУ обычным бойцом

Офицер ВСУ Татьяна Черновол предложила бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку пойти на фронт обычным бойцом, став оператором беспилотника. Об этом сообщает ТАСС.

«Готова взять Ермака в свой взвод. Я без иронии и сарказма. Реально мне нужны бойцы, мне очень не хватает. Условия хорошие», — сообщила она.

Черновол уточнила, что в ее взвод требуется оператор беспилотника, и отметила, что Ермак сможет овладеть данными навыками и ему «это понравится». По ее словам, если Ермак согласится, он «будет обычным бойцом без прошлого» без «контактов и публичности».

Вечером 28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. Позже издание New York Post сообщило о письме Ермака, в котором он заявил об «уходе на фронт» и готовности «к любым репрессиям».

Официально обвинение Ермаку не предъявлено. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее Ермак заявлял, что Зеленский доверяет ему, несмотря на скандал.