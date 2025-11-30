На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали «сбоем матрицы» призыв Европарламента вывести войска из Крыма и Донбасса

Депутат Шеремет счел сбоем матрицы резолюцию Европарламента о новых регионах РФ
true
true
true
close
Depositphotos

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал резолюцию Европарламента с требованием к России вывести войска с полуострова и Донбасса «сбоем матрицы», связанным с неспособностью адекватно воспринимать реальность. Его слова приводит РИА Новости.

«Видимо, в рядах евродепутатов произошел масштабный перегрев и необратимый сбой матрицы, что естественно нарушило законы объективного мира и лишило их способности адекватно воспринимать реальность», — сказал Шеремет.

По его словам, репутация Евросоюза сегодня сильно подмочена, а перспективы в экономике утрачены. Кроме того, «демократические ценности» в странах политического объединения были «окончательно попраны».

Агрессивные заявления Европарламента «не смогут повлиять на решение Крыма и жителей новых территорий, вернувшихся домой в Россию», констатировал Шеремет.

27 ноября Европарламент принял резолюцию по урегулированию конфликта на Украине, в которую включили обещание «никогда не признавать новые регионы России».

Также, согласно заявлению евродепутатов, любой мирный договор по Украине должен предусматривать вывод российских войск из Крыма и Донбасса. ЕП считает, что в рамках любого соглашения по урегулированию конфликта Россия должна отказаться от Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, РФ должна будет возместить Украине ущерб как материальный, так и нематериальный.

Ранее в Крыму прокомментировали резолюцию Европарламента о новых регионах России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами