В Госдуме назвали «сбоем матрицы» призыв Европарламента вывести войска из Крыма и Донбасса

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал резолюцию Европарламента с требованием к России вывести войска с полуострова и Донбасса «сбоем матрицы», связанным с неспособностью адекватно воспринимать реальность. Его слова приводит РИА Новости.

«Видимо, в рядах евродепутатов произошел масштабный перегрев и необратимый сбой матрицы, что естественно нарушило законы объективного мира и лишило их способности адекватно воспринимать реальность», — сказал Шеремет.

По его словам, репутация Евросоюза сегодня сильно подмочена, а перспективы в экономике утрачены. Кроме того, «демократические ценности» в странах политического объединения были «окончательно попраны».

Агрессивные заявления Европарламента «не смогут повлиять на решение Крыма и жителей новых территорий, вернувшихся домой в Россию», констатировал Шеремет.

27 ноября Европарламент принял резолюцию по урегулированию конфликта на Украине, в которую включили обещание «никогда не признавать новые регионы России».

Также, согласно заявлению евродепутатов, любой мирный договор по Украине должен предусматривать вывод российских войск из Крыма и Донбасса. ЕП считает, что в рамках любого соглашения по урегулированию конфликта Россия должна отказаться от Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, РФ должна будет возместить Украине ущерб как материальный, так и нематериальный.

