Резолюция Европейского парламента (ЕП) о непризнании новых регионов и Крыма в составе России является частью стратегии глобалистов по срыву мирных переговоров вокруг Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он напомнил, что Европарламент «не обладает никакими правами» и его заявления не имеют отношения к реальной политике. Западу нужно продолжение конфликта на Украине, поскольку он завязан в нем не только политически, но и экономически «через разного рода коррупционные схемы».

«Скажу просто: признают они российский статус Крыма и никуда не денутся. Не признают эти, признают другие. Впрочем, признание Европарламента в этой части вообще не требуется. Так что, привет им из российского Крыма!», — написал Константинов.

27 ноября Европарламент (ЕП) принял резолюцию по урегулированию конфликта на Украине, в которую включили обещание «никогда не признавать новые регионы России».

Также, согласно заявлению евродепутатов, любой мирный договор по Украине должен предусматривать вывод российских войск из Крыма и Донбасса. ЕП считает, что в рамках любого соглашения по урегулированию конфликта Россия должна отказаться от Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, РФ должна будет возместить Украине ущерб как материальный, так и нематериальный.

