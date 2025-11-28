На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоруссия выдвинула требование в адрес Литвы из-за ситуации на Игналинской АЭС

Белоруссия потребовало от Литвы дать информацию о ситуации на Игналинской АЭС
true
true
true
close
Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от Литвы немедленно предоставить полные данные об инциденте, который произошел на Игналинской атомной электростанции (АЭС). Соответствующее заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что белорусская сторона, несмотря на действующие межправительственное соглашение, договоры между соответствующими регуляторами двух государств в области безопасности, а также по линии органов по чрезвычайным ситуациям об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности, до сих пор не получила официальную информацию о данном инциденте.

Как отметили в МИД Белоруссии, факт ее отсутствия выглядит особенно циничным на фоне постоянных требований Вильнюса о так называемой прозрачности в отношении Белорусской АЭС.

«Мы наблюдаем классические двойные стандарты: к другим — максимальные требования по вымышленным ситуациям, к себе — полное отсутствие ответственности. Мы требуем от Литвы немедленного предоставления полных данных об инциденте на Игналинской АЭС и в целом строгого соблюдения всех взятых на себя обязательств», — заявили в министерстве.

Там также сообщили, что в духе доброй воли, как предписывают двусторонние обязательства, МЧС Белоруссии оперативно предложило литовским коллегам необходимую помощь. Однако Литва не ответила на это предложение.

Как писали СМИ, 25 ноября произошел пожар в здании на территории Игналинской АЭС, расположенной в 4 км от белорусско-литовской границы. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее Лукашенко назвал «глупостью» действия властей Литвы.

