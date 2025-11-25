На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко считает «глупостью» действия властей Литвы на границе с Белоруссией

Лукашенко назвал «глупостью на политическом уровне» действия Литвы на границе
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает действия властей Литвы в ситуации на границе «глупостью на политическом уровне». Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Это люди ни в чем не повинные. [...] Эта глупость была на политическом уровне», — подчеркнул он, говоря о водителях большегрузов, находящихся в Белоруссии после закрытия Литвой границы.

При этом глава Белоруссии отметил, что разбираться в сложившейся ситуации предстоит внешнеполитическим ведомствам двух стран.

20 ноября пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков заявил, что литовские власти не исключают риск нового одностороннего закрытия границы с Белоруссией. По его словам, такой шаг может привести к серьезным последствиям как для простых людей, так и для юридических лиц.

Варанков напомнил, что решение о закрытии границы в октябре было принято Литвой в одностороннем порядке. Тогда Вильнюс объяснил ограничения якобы частым появлением в воздушном пространстве страны контрабандистских метеозондов.

Ранее в Литве вновь пригрозили приостановить транзит в Калининград.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами