Лукашенко считает «глупостью» действия властей Литвы на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает действия властей Литвы в ситуации на границе «глупостью на политическом уровне». Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Это люди ни в чем не повинные. [...] Эта глупость была на политическом уровне», — подчеркнул он, говоря о водителях большегрузов, находящихся в Белоруссии после закрытия Литвой границы.

При этом глава Белоруссии отметил, что разбираться в сложившейся ситуации предстоит внешнеполитическим ведомствам двух стран.

20 ноября пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков заявил, что литовские власти не исключают риск нового одностороннего закрытия границы с Белоруссией. По его словам, такой шаг может привести к серьезным последствиям как для простых людей, так и для юридических лиц.

Варанков напомнил, что решение о закрытии границы в октябре было принято Литвой в одностороннем порядке. Тогда Вильнюс объяснил ограничения якобы частым появлением в воздушном пространстве страны контрабандистских метеозондов.

Ранее в Литве вновь пригрозили приостановить транзит в Калининград.