В ЕС назвали обоснованными опасения Бельгии по использованию российских активов

Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии по поводу использования активов РФ
close
Virginia Mayo/AP

Глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас назвала обоснованным беспокойство Бельгии по поводу замороженных российских активов. Об этом она заявила в интервью испанской газете El Pais.

«У Бельгии есть законные опасения. Сначала нужно уменьшить риски, а затем разделить бремя этих рисков с согласия всех. Это возможно при наличии политической воли», — сказала Каллас.

28 ноября издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что некоторые страны Евросоюза подозревают Бельгию в использовании замороженных активов России, в связи с чем она задерживает их передачу Украине.

Пять дипломатов из разных европейских стран выразили недовольство тем, что Бельгия, по всей видимости, преследует второстепенные цели, удерживая российские активы. Они отметили, что страна нарушает международное обязательство, принятое в прошлом году, раскрывать, как она использует эти средства, говорится в материале.

Дипломаты заявили, что деньги по-прежнему перечисляются в бельгийский государственный бюджет, что делает невозможным определить, выполняет ли Бельгия свои обязательства перед Украиной в полном объеме.

Ранее в МИД РФ отреагировали на информацию о присвоении Бельгией доходов от активов России.

