В США потребовали наказать Зеленского и Ермака

Экс-советник Кортес призвал наказать Зеленского за преступления против США
Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес призвал наказать украинского лидера Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака за «преступления» против Америки. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Пришло время Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку предстать перед судом за преступления не только против своего же народа, но и против США», — написал Кортес.

Он также назвал помощь Киеву от Вашингтона «средним пальцем» для американцев и призвал прекратить финансовую поддержку республики.

28 ноября в квартире главы офиса украинского лидера Андрея Ермака прошли обыски. Его имя фигурирует в расследовании предполагаемой коррупционной схемы в госконцерне «Энергоатом», организатором которой следствие считает бизнесмена и давнего соратника Зеленского Тимура Миндича.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил об освобождении Ермака от должности. В интервью New York Post уволенный чиновник рассказал, что его «опозорили», а знавшие правду соратники не поддержали его. Несмотря на это, бывший глава офиса не собирается создавать проблемы Зеленскому и намерен отправиться на фронт.

Ранее в Британии заговорили о свержении Зеленского.

