В Совфеде заявили, что Запад «кинул» Украину

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев высказал в Telegram-канале мнение, что Украина оказалась в тисках после того, как ее «кинули».

«Диспозиция по итогам событий последних дней на сегодня видится так: США считают невозможным дальнейшее продолжение войны и настаивают на переговорах. Россия готова к переговорам, но также готова и к продолжению боевых действий в случае их срыва», — написал сенатор.

По мнению Косачева, Евросоюз срывает переговоры, поскольку считает желательным дальнейшее продолжение войны, исходя из собственных интересов. При этом Украина, по его словам, «одновременно мечется и зажата в тисках». Косачев считает, что страна не может выдержать продолжения боевых действий без консолидированной внешней поддержки Запада, которой больше нет. В то же время, по его словам, Киев не готов к переговорам, поскольку вести их придется с позиций проигравшей стороны.

23 ноября в Женеве завершились переговоры по обсуждению мирного плана для Украины с участием представителей США, Европы и украинской делегации. По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что текущая версия документа представляет собой «очень хороший рабочий продукт».

По словам Рубио, план создан на основе вклада всех заинтересованных сторон, но еще требует доработки. Американские и украинские команды продолжили работу над внесением изменений в документ сразу после завершения основных переговоров.

