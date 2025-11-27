Бывший премьер Британии Борис Джонсон, глава евродипломатии Кая Каллас и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен затягивают конфликт на Украине, без них он закончился бы несколько лет назад. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Конфликт на Украине закончился бы уже несколько лет назад, если бы не европейские деятели типа Бориса Джонсона и этих озверевших теток, Кая Каллас и наша небезызвестная Урсула фон дер Ляйен. Они почему-то самые воинственные, хотя, наоборот, женщины должны прекращать боевые действия. Там все с вывертом в Евросоюзе», — сказал Колесник.

По его словам, «многие украинцы» уже не хотят воевать, испытав, что это такое. Однако «западные покровители» продвигают продолжение боевых действий, констатировал депутат.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «менталитет России» со времен Ялтинской конференции не изменился, и она якобы продолжает рассматривать Европу с точки зрения раздела на сферы влияния.

До этого глава МИД Эстонии назвал собственные два пункта в мирном плане по Украине.