Трамп предупредил Мадуро о возможных силовых мерах, если он не покинет пост

WSJ: Трамп пригрозил Мадуро силовыми мерами, если он не покинет пост

Президент США Дональд Трамп пригрозил лидеру Венесуэлы Николасу Мадуровозможными силовыми мерами в случае, если тот не покинет пост. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Трамп сказал Мадуро, что если он не уйдет добровольно, США рассмотрят другие варианты, включая применение силы», — говорится в публикации.

Накануне Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Газета The Washington Post сообщила, что американские военные самолеты постоянно ведут патрулирования районов вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее соседний с Венесуэлой остров остановил с ней авиасообщение.