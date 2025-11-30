СМИ сообщили о готовности США надавить на Зеленского для достижения мира

WP: США окажут на Зеленского давление с целью добиться мирной сделки с Россией

Власти СЩА на грядущей неделе окажут на президента Украины Владимира Зеленского давление в целях достижения согласия на сделку по урегулированию украинского кризиса. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский столкнется с новым раундом давления со стороны США с требованием заключить соглашение о прекращении войны с Россией...», — говорится в материале.

В статье отмечается, что нынешний период правления украинского лидера является одним из самых сложных, ведь над ним «нависла политическая угроза» на фоне коррупционного скандала вокруг руководителя его офиса Андрея Ермака.

Накануне украинская делегация под руководством секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова отправилась в США для участия в переговорах по мирному урегулированию. Состав делегации был изменен после отставки Ермака на фоне коррупционного скандала. По данным СМИ, администрация американского лидера Дональда Трампа может оказать давление на Киев с целью подписания соглашения, а некоторые положения плана могут оказаться декларативными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский раскрыл задачи делегации Украины на переговорах в США.