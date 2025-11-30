На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции обеспокоены в связи с атаками на танкеры в Черном море

МИД Турции: атаки на танкеры в Черном море угрожали жизни людей и судоходству
Murad Sezer/Reuters

Турция обеспокоена в связи с атаками на два танкера в Черном море, в ходе которых под угрозой находились жизни людей, судоходство и окружающая среда. Об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Онджю Кечели в соцсети X.

«Данные происшествия в нашей исключительной экономической зоне создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе», - сообщил Кечели в соцсети X.

28 ноября Минтранс Турции сообщал о пожарах на танкерах Virat под флагом Гамбии и Kairos, следовавшем в Новороссийск.

Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. На борту находились 20 членов экипажа, все в удовлетворительном состоянии. Капитан корабля сообщал об атаке беспилотников на судно. В свою очередь, танкер Kairos, шедший из Египта, возможно, подорвался на морской мине. Все 25 членов экипажа были благополучно эвакуированы, россиян среди них нет.

Ранее на Украине признали причастность к атаке на танкеры у берегов Турции.

