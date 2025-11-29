На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ермак раскрыл свое отношение к Зеленскому после своей отставки

Ермак заявил, что не держит зла на Зеленского в связи со своим увольнением
Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не держит зла на Владимира Зеленского в связи со своим увольнением. Бывший чиновник сообщил в интервью Financial Times, что они с украинским лидером останутся друзьями.

Он также рассказал о своем участии в переговорах по мирному плану президента США Дональда Трампа. По его словам, делегация под его руководством добилась сокращения документа до 19 пунктов.

«Делегация под моим руководством в Женеве совместно с нашими американскими партнерами добилась того, что документ из 28 пунктов больше не существует», — заявил Ермак.

Как отметил политик, несмотря на это, остаются сложные вопросы, требующие согласования. При этом он выразил уверенность, что Зеленский не подпишет документ, противоречащий интересам Украины.

Вечером 28 ноября Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Италии заявили, что Зеленский не принимал решений без одобрения Ермака.

