В Италии заявили, что Зеленский не принимал решений без одобрения Ермака

Corriere: параллельное правительство Ермака напоминало криминальную систему
Oleksandr Klymenko/Global Look Press

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак руководил «параллельным правительством», которое напоминало «криминальную систему». Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на украинские судебные источники.

По данным издания, украинский лидер Владимир Зеленский не принимал никаких решений без одобрения Ермака. При этом, как утверждается, теневое правительство возглавлял считающийся «кошельком» главы Украины бизнесмен Тимур Миндич, который скрылся за границей после предупреждения о антикоррупционном расследовании.

«Эта система позволила всему клану в то время, как половина страны осталась без электричества, получить прибыль в размере 86 млн евро от поставок электроэнергии и газа», — сообщает газета.

Издание отмечает, что Ермак обладал неограниченной властью, что позволяло ему устранять политических соперников. Среди отстраненных усилиями главы ОП от власти оказались, в частности, руководитель МИД Дмитрий Кулеба и генерал Валерий Залужный.

Многие на Украине задаются вопросом о будущем страны без Ермака, который «держал все досье в своих руках», пишут журналисты, добавив, что расследование деятельности теневого правительства продолжается.

Вечером 28 ноября Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Ермак заявил, что поедет на фронт.

