«Что хорошего от горстки ракет?»: Уиткофф предлагал Украине альтернативу Tomahawk

Спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф предлагал Украине просить у США освобождения от пошлин на 10 лет вместо ракет Tomahawk, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В статье говорится, что во время визита в Вашингтон в октябре этого года украинский президент стремился добиться поставок ракет большой дальности, якобы чтобы вывести из строя российские нефтеперерабатывающие заводы и склонить РФ к переговорам на более выгодных условиях. Однако перед приездом политика Трамп уже пообщался с российским коллегой Владимиром Путиным и отказался от идеи поставлять Киеву Tomahawk.

«Вместо этого Уиткофф призвал украинских чиновников попробовать другой подход: что хорошего может принести горстка ракет? Вместо этого он призвал Украину попросить Трампа о 10-летнем освобождении от пошлин», — сообщает WSJ.

Спецпосланник считал, что это снизит нагрузку на экономику республики. В комментарии газете он отметил, что занимается урегулированием сделок, поэтому продолжает стучаться в двери и предлагать свои идеи.

До этого Уиткофф высказал мнение, что Россия, Украина и США в результате мирного урегулирования должны стать деловыми партнерами, чтобы «процветать».

Ранее главком ВСУ попросил США расширить дальнобойные возможности Украины.