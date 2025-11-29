«Играет с огнем»: политолог оценил заявление Трампа о закрытии неба над Венесуэлой

В администрации президента США Дональда Трампа проявляется раскол из-за ситуации вокруг Венесуэлы, поэтому дальнейшая эскалация конфликта зависит от того, чье мнение победит. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Малек Дудаков.

«Мы наблюдаем разнонаправленные сигналы со стороны администрации Трампа. С одной стороны, были утечки в американской прессе о том, что Трамп провел первые за очень долгое время телефонные переговоры с Мадуро. И нельзя исключать того, что в рамках этих переговоров обсуждались возможные сценарии деэскалации. Но при этом публично Трамп продолжает повышать ставки и градус противостояния, и в частности объявляет призыв о создании де-факто бесполетной зоны в небе над Венесуэлой. Здесь могут быть варианты, потому что мы видим, что внутри команды Трампа сейчас проявляется серьезный раскол из-за ситуации конфликтной вокруг Венесуэлы. В этой связи возможен сценарий, при котором все-таки верх возьмут реалисты-прагматики вроде Джей Ди Вэнса, и в таком случае удастся избежать ситуации большого конфликта в Венесуэле. Может быть, Трамп ограничится символическими ударами по территории страны, объявит о том, что инфраструктура картелей была уничтожена, и на этом все закончится. Но при этом, если верх возьмут ястребы вроде Марко Рубио, госсекретаря и главного лоббиста войны с Венесуэлой, тогда я бы не исключал серьезной эскалации», — сказал он.

Дудаков подчеркнул, что в случае продолжения конфликта США могут попытаться с помощью ракетных ударов убрать представителей венесуэльской власти, чтобы их место заняла «прозападная оппозиция».

«В рамках этой эскалации США попытаются при помощи ракетных ударов убить большое количество представителей венесуэльской власти для того, чтобы попытаться обезглавить руководство страны и потом поставить в руководство Венесуэлы кого-то из представителей проамериканской, прозападной оппозиции вроде Марии Мачадо, которая недавно получила Нобелевскую премию мира. Такой сценарий я бы тоже не исключал. Тем не менее, здесь очень высокие риски. Эти ракетные удары могут ни к чему не привести, могут не задеть Мадуро, его ближайшее окружение», — добавил он.

По мнению политолога, Трамп понимает опасность и риски происходящего, поэтому не начинает полномасштабную войну.

«Сейчас Венесуэла сплочена из-за внешнего угрозы, то есть там проявляется эффект сплочения вокруг своего флага. И, например, если будут перебои с поставками венесуэльской нефти на мировой рынок, это приведет к росту стоимости топлива везде, включая американский внутренний рынок, потому что в США рынок очень чувствителен к любым внешним шокам. Поэтому тут, конечно, Трамп играет с огнем, и я думаю, сам он это понимает, поэтому пока все-таки не отдает финального приказа устраивать войну», — заключил он.

29 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и прилегающими территориями закрыто для всех полетов.

До этого власти Испании и Португалии рекомендовали своим авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы в ближайшие дни.

В начале ноября стало известно, что Вашингтон приступил к модернизации заброшенной больше 20 лет назад базы ВМС США Рузвельт-Роудс, а также начал возводить инфраструктуру в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах. Аналитики считают, что все эти действия указывают на подготовку, которая поможет американским военным проводить операции на территории Венесуэлы. В конце октября Дональд Трамп заявлял, что «следующим шагом будет суша». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

