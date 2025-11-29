На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Рады заявил, что Ермак выехал в расположение сил беспилотных систем

Депутат Рады Дубинский: Ермак отправился на фронт
Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Уволенный с поста главы офиса президента Украины Андрей Ермак вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение сил беспилотных систем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Андрей Ермак, изгнанный из офиса управления «країною мрії» («страной мечты» – «Газета.Ru»), вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение Мадьяра (командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди. — «Газета.Ru»). Мадьяр его принял по личной просьбе Зеленского», — говорится в публикации.

При этом нардеп отмечает, что командиры на местах один за другим отказываются брать Ермака к себе, поэтому конкретного места службы у него нет.

По словам Дубинского, экс-глава ОП фактически прячется от следственных действий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в попытке пересидеть турбулентность в зоне, куда детективы физически не могут просто так прийти с повесткой и обысками.

Вечером 28 ноября Владимир Зеленский принял отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Ермак занимал данный пост с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. В Последнее время возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Госдуме оценили желание Ермака пойти на фронт после отставки.

