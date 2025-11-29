В Госдуме оценили желание Ермака пойти на фронт после отставки

Депутат Колесник: Ермак не подготовлен для участия в боевых действиях

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак не подготовлен для участия в боевых действиях. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Рыхлый парень-то для того, чтобы участвовать в военных действиях, неподготовленный, невзирая на то что достаточно молодой возраст. У нас, я знаю, воюют ребята гораздо более возрастные, но они подтянутые, подготовленные. Куда Ермаку-то», — сказал Колесник.

До этого издание New York Post сообщило о письме Ермака, в котором он заявил об «уходе на фронт» и готовности «к любым репрессиям».

Вечером 28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Раде назвали Ермака слабым переговорщиком.