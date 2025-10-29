«Не у всех есть яйца»: Поклонская сменила имя и поругалась с Марданом

Советник Генпрокурора России Наталья Поклонская сменила имя, теперь ее зовут Радведа. Ее новое имя показал блогер Сергей Мардан, который судится с Поклонской по иску о защите чести и достоинства. По его словам, экс-прокурор Крыма решила разорвать «все связи со столь ненавистным ей христианством» и «носить погоняло персонажа из какой-то онлайн-игры». Поклонская в ответ обвинила Мардана в раскрытии персональных данных.

Советник Генпрокурора РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская сменила имя на Радведу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер и радиоведущий Сергей Мардан (настоящее имя Сергей Ключенков), против которого Поклонская подала иск о защите чести и достоинства. Из судебных документов он и узнал о смене имени.

«Поклонская окончательно ушла в ментальное пике и сменила имя. Нет теперь не только «няш-мяш», нет и самой Натальи Владимировны. Видимо, бывшая прокурорша таким образом разрывает все связи со столь ненавистным ей христианством. И вместо имени святой мученицы Наталии Никомедийской будет носить погоняло персонажа из какой-то онлайн-игры», — написал Мардан.

К посту он прикрепил фотографию из дела, где у Поклонской уже новое имя.

Как многие древнеславянские имена, Радведа состоит из двух частей: «рад» (радость) и «веда» (знание). Оно может означать «радующаяся знанию» либо «знающая радость».

Конфликт с Марданом

Поклонская жестко раскритиковала Мардана за публикацию ее личных данных. Она объяснила, что ее жизнь уже была под угрозой, а Следственный комитет расследует уголовное дело в связи с вынесением ей «смертного приговора» украинской организацией «Правый сектор» (организация запрещена в России). Она отметила, что с 2014 года на нее несколько раз покушались, поэтому она принимает меры для защиты ее семьи.

«Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены. Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье. И это не паранойя, а осознание того, что враг не дремлет и использует любую информацию против», — написала Поклонская.

Она добавила, что распространение ее персональных данных помогает «террористическим организациям и преступному украинскому режиму».

«Меня удивляет, когда блогер, называющий себя патриотом, вроде Ключенкова или Мардана, как ему там удобнее, яростно выступает с соответствующими речами, оскорбляя всех, кто попадает под руку, и тем самым, для создания «ярких красок», на самом деле, способствует преступникам, против которых ведется СВО», — отметила Поклонская.

Советник генпрокурора добавила, что Мардан «недооценивает той угрозы, с которой борются наши солдаты и гибнут» (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»). Она заявила, что разглашение ее персональных данных недопустимо и преступно.

«А «рефлексирующая дамочка» здесь, товарищ «Мардан», по-моему, это вы. Яйца — это не всегда то, что мешает танцору; иногда это выражение несет другой смысл. Но не у всех они есть, как, похоже, у вас. Я это поняла еще в 2014 году», — заключила Поклонская.



В беседе с News.ru она отметила, что закон нужно соблюдать всем, в том числе блогерам.

Поклонская прямо не подтверждала факт смены имени, но и не отрицала его. Мардан же написал, что своим постом советник генпрокурора косвенно подтвердила «посвящение себя Велесу и Даждьбогу и возвращение к корням».

«Каким образом новое погоняло вместо нормального, данного родителями имени, наводит хохлов, я не знаю», — заявил он и переключился на вопросы об СВО и Украине.

Переход в язычество

Долгое время Поклонская позиционировала себя как убежденная христианка. Она активно протестовала против выхода картины «Матильда», считая ее оскорбительной для чувств верующих, а также много высказывалась о нравственности и религии.

Однако после 2020 года ее убеждения изменились. В соцсетях Поклонская стала поздравлять подписчиков с языческими праздниками Ламмас и Мабон, публиковать фотографии в этнической одежде. 31 октября прошлого года Наталья поздравила россиян с праздником Самайн (на Руси его называли Велесова ночь).

Она также предполагала, что название города Луганска, возможно, имеет связь с тайным языческим прошлым региона. Советник генпрокурора рассказала об исторической версии, по которой древние жители Донбасса поклонялись Лугу — богу света, солнца, плодородия и воинов.

«Это лишь малая часть интересной истории, которую кто-то боится принимать, кто-то пытается достать, кто-то — спрятать (...) Остается неизменным одно: как много тайн в нашем прошлом и как переплетены европейские культуры и традиции», — отмечала она.

За подобные публикации Поклонскую неоднократно критиковали в РПЦ.

Изменение имени стало логичным продолжением трансформации ее взглядов. «Я более не исповедую православие, и мое новое имя отражает мои взгляды на жизнь и знание», — отметила Поклонская в соцсетях и добавила, что решила полностью отмежеваться от прежней идентичности.

Путь Поклонской в политике

Наталья Поклонская родилась на Украине, с семи лет она живет в Крыму. Там она долгое время работала в прокуратуре. В 2014 году Поклонская обозначила, что не разделяет позицию украинской власти, и подала заявление об отставке. Когда Крым перешел к России, его глава Сергей Аксенов предложил Поклонской стать прокурором. За миловидную внешность ее прозвали «няшкой», про нее стали делать мемы.

«Здесь я прокурор! Поэтому никаких няш, мяш и тому подобное я не допущу», — отреагировала тогда Поклонская.



Она также стала одним из символов «Русской весны».

Затем Поклонская была депутатом, в Думе голосовала против пенсионной реформы. В 2021 году она сняла свою кандидатуру с выборов, тогда же ей предложили должность посла России в Кабо-Верде. По личным соображениям политик отказалась от назначения, а в феврале 2022 года стала заместителем руководителя Россотрудничества. На этом посту она проработала менее полугода, после чего ее назначили советником генерального прокурора России.