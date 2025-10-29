На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика
Размер текста
А
А
А

«Не у всех есть яйца»: Поклонская сменила имя и поругалась с Марданом

Поклонская назвала личной информацией сообщения о смене имени на Радведу
true
true
true
close
Алексей Коновалов/ТАСС
Советник Генпрокурора России Наталья Поклонская сменила имя, теперь ее зовут Радведа. Ее новое имя показал блогер Сергей Мардан, который судится с Поклонской по иску о защите чести и достоинства. По его словам, экс-прокурор Крыма решила разорвать «все связи со столь ненавистным ей христианством» и «носить погоняло персонажа из какой-то онлайн-игры». Поклонская в ответ обвинила Мардана в раскрытии персональных данных.

Советник Генпрокурора РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская сменила имя на Радведу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер и радиоведущий Сергей Мардан (настоящее имя Сергей Ключенков), против которого Поклонская подала иск о защите чести и достоинства. Из судебных документов он и узнал о смене имени.

«Поклонская окончательно ушла в ментальное пике и сменила имя. Нет теперь не только «няш-мяш», нет и самой Натальи Владимировны. Видимо, бывшая прокурорша таким образом разрывает все связи со столь ненавистным ей христианством. И вместо имени святой мученицы Наталии Никомедийской будет носить погоняло персонажа из какой-то онлайн-игры», — написал Мардан.

К посту он прикрепил фотографию из дела, где у Поклонской уже новое имя.

Как многие древнеславянские имена, Радведа состоит из двух частей: «рад» (радость) и «веда» (знание). Оно может означать «радующаяся знанию» либо «знающая радость».

Конфликт с Марданом

Поклонская жестко раскритиковала Мардана за публикацию ее личных данных. Она объяснила, что ее жизнь уже была под угрозой, а Следственный комитет расследует уголовное дело в связи с вынесением ей «смертного приговора» украинской организацией «Правый сектор» (организация запрещена в России). Она отметила, что с 2014 года на нее несколько раз покушались, поэтому она принимает меры для защиты ее семьи.

«Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены. Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье. И это не паранойя, а осознание того, что враг не дремлет и использует любую информацию против», — написала Поклонская.

Она добавила, что распространение ее персональных данных помогает «террористическим организациям и преступному украинскому режиму».

«Меня удивляет, когда блогер, называющий себя патриотом, вроде Ключенкова или Мардана, как ему там удобнее, яростно выступает с соответствующими речами, оскорбляя всех, кто попадает под руку, и тем самым, для создания «ярких красок», на самом деле, способствует преступникам, против которых ведется СВО», — отметила Поклонская.

Советник генпрокурора добавила, что Мардан «недооценивает той угрозы, с которой борются наши солдаты и гибнут» (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»). Она заявила, что разглашение ее персональных данных недопустимо и преступно.

«А «рефлексирующая дамочка» здесь, товарищ «Мардан», по-моему, это вы. Яйца — это не всегда то, что мешает танцору; иногда это выражение несет другой смысл. Но не у всех они есть, как, похоже, у вас. Я это поняла еще в 2014 году», — заключила Поклонская.

В беседе с News.ru она отметила, что закон нужно соблюдать всем, в том числе блогерам.

Поклонская прямо не подтверждала факт смены имени, но и не отрицала его. Мардан же написал, что своим постом советник генпрокурора косвенно подтвердила «посвящение себя Велесу и Даждьбогу и возвращение к корням».

«Каким образом новое погоняло вместо нормального, данного родителями имени, наводит хохлов, я не знаю», — заявил он и переключился на вопросы об СВО и Украине.

Переход в язычество

Долгое время Поклонская позиционировала себя как убежденная христианка. Она активно протестовала против выхода картины «Матильда», считая ее оскорбительной для чувств верующих, а также много высказывалась о нравственности и религии.

Однако после 2020 года ее убеждения изменились. В соцсетях Поклонская стала поздравлять подписчиков с языческими праздниками Ламмас и Мабон, публиковать фотографии в этнической одежде. 31 октября прошлого года Наталья поздравила россиян с праздником Самайн (на Руси его называли Велесова ночь).

Она также предполагала, что название города Луганска, возможно, имеет связь с тайным языческим прошлым региона. Советник генпрокурора рассказала об исторической версии, по которой древние жители Донбасса поклонялись Лугу — богу света, солнца, плодородия и воинов.

«Это лишь малая часть интересной истории, которую кто-то боится принимать, кто-то пытается достать, кто-то — спрятать (...) Остается неизменным одно: как много тайн в нашем прошлом и как переплетены европейские культуры и традиции», — отмечала она.

За подобные публикации Поклонскую неоднократно критиковали в РПЦ.

Изменение имени стало логичным продолжением трансформации ее взглядов. «Я более не исповедую православие, и мое новое имя отражает мои взгляды на жизнь и знание», — отметила Поклонская в соцсетях и добавила, что решила полностью отмежеваться от прежней идентичности.

Путь Поклонской в политике

Наталья Поклонская родилась на Украине, с семи лет она живет в Крыму. Там она долгое время работала в прокуратуре. В 2014 году Поклонская обозначила, что не разделяет позицию украинской власти, и подала заявление об отставке. Когда Крым перешел к России, его глава Сергей Аксенов предложил Поклонской стать прокурором. За миловидную внешность ее прозвали «няшкой», про нее стали делать мемы.

«Здесь я прокурор! Поэтому никаких няш, мяш и тому подобное я не допущу», — отреагировала тогда Поклонская.

Она также стала одним из символов «Русской весны».

Затем Поклонская была депутатом, в Думе голосовала против пенсионной реформы. В 2021 году она сняла свою кандидатуру с выборов, тогда же ей предложили должность посла России в Кабо-Верде. По личным соображениям политик отказалась от назначения, а в феврале 2022 года стала заместителем руководителя Россотрудничества. На этом посту она проработала менее полугода, после чего ее назначили советником генерального прокурора России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами