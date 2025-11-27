На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России заявили о конвульсиях у НАТО

Захарова: урегулирование конфликта на Украине вызывает у НАТО конвульсии
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политико-дипломатические предложения РФ по урегулированию конфликта на Украине вызывают у НАТО приступ «конвульсий». Об этом сообщает РИА Новости.

«Количество утечек, количество риторики публичной говорят сами за себя: любые наметки по политико-дипломатическому урегулированию, пути или контактам вызывают у них просто приступ в информационной среде таких конвульсий, которые призваны затормозить, не пускать, обрушить даже тенденции», — сказала дипломат на брифинге.

По словам Захаровой, тот факт, что генсек НАТО Марк Рютте с оптимизмом отзывается о завершении конфликта на Украине в ближайшее время «ровным счетом ничего не значит», поскольку «другой рукой или в другой микрофон» он говорит о противоположных вещах, призывая увеличить количество поставляемого на Украину оружия, усилить финансирование и продолжать политически поддерживать украинскую власть.

Дипломат указала, что МИД России не видит каких-либо подвижек в данной сфере, включая ситуацию с действиями стран НАТО, которые, по ее словам, продолжают препятствовать переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта.

Захарова также подчеркнула, что расширение НАТО по-прежнему рассматривается Россией как угроза.

27 ноября издание The Economist писало, что переговоры о мире на Украине могут продлиться еще несколько месяцев, и последнее слово останется за Россией. По словам собеседника журналистов, процесс в настоящий момент якобы приближается к моменту, когда потребуется однозначный ответ Москвы.

Ранее Путин заявил, что Россия хочет договориться с Украиной, но это невозможно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами