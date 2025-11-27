В МИД России заявили о конвульсиях у НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политико-дипломатические предложения РФ по урегулированию конфликта на Украине вызывают у НАТО приступ «конвульсий». Об этом сообщает РИА Новости.

«Количество утечек, количество риторики публичной говорят сами за себя: любые наметки по политико-дипломатическому урегулированию, пути или контактам вызывают у них просто приступ в информационной среде таких конвульсий, которые призваны затормозить, не пускать, обрушить даже тенденции», — сказала дипломат на брифинге.

По словам Захаровой, тот факт, что генсек НАТО Марк Рютте с оптимизмом отзывается о завершении конфликта на Украине в ближайшее время «ровным счетом ничего не значит», поскольку «другой рукой или в другой микрофон» он говорит о противоположных вещах, призывая увеличить количество поставляемого на Украину оружия, усилить финансирование и продолжать политически поддерживать украинскую власть.

Дипломат указала, что МИД России не видит каких-либо подвижек в данной сфере, включая ситуацию с действиями стран НАТО, которые, по ее словам, продолжают препятствовать переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта.

Захарова также подчеркнула, что расширение НАТО по-прежнему рассматривается Россией как угроза.

27 ноября издание The Economist писало, что переговоры о мире на Украине могут продлиться еще несколько месяцев, и последнее слово останется за Россией. По словам собеседника журналистов, процесс в настоящий момент якобы приближается к моменту, когда потребуется однозначный ответ Москвы.

Ранее Путин заявил, что Россия хочет договориться с Украиной, но это невозможно.