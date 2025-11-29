Казахстан назвал недопустимой атаку на Каспийский трубопроводный консорциум

Казахстан считает недопустимой атаку на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и экстренно активизировал поставки нефти по альтернативным маршрутам. Об этом сообщило министерство энергетики республики.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент нанес существенный экономический ущерб как участникам консорциума, так и Казахстану. В связи с чрезвычайной ситуацией был немедленно запущен план перенаправления нефтяных потоков.

29 ноября КТК сообщил о значительных повреждениях одного из своих выносных причалов — ВПУ-2 — в результате атаки безэкипажных катеров в акватории морского терминала.

В компании отметили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна, и отгрузки на терминале будут возобновлены только после устранения угроз со стороны беспилотных и безэкипажных катеров. Уточняется, что атака на инфраструктуру стала уже третьим актом агрессии против ее гражданских объектов, находящихся под защитой международного права. До этого пострадали нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» и административный офис КТК в Новороссийске.

КТК объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, обеспечивая транспортировку нефти с месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. В 2024 году объем перевалки достиг около 63 млн тонн, при этом почти три четверти приходились на зарубежных грузоотправителей, включая «Тенгизшевройл», «ЭксонМобил», «Казмунайгаз», «Эни» и «Шелл».

