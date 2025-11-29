Эксперт раскрыл последствия атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум

Атака украинских безэкипажных катеров на Каспийский трубопроводный консорциум в Новороссийске является ударом по интересам Казахстана, американских и европейских компаний. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«В КТК танкер не подходит к берегу, классически не загружается. А вот в море выходит, такие буи здоровые плавают, к ним присоединяется, и с них уже качают нефть. И всего на КТК их три. КТК говорила о том, что сейчас в ОАЭ делают два таких погружных устройства, потому что первое и второе уже выработали свой ресурс, их нужно поменять. Они старые, их ввели в эксплуатацию в 2001 году. И сейчас поступает информация, что пострадало как раз второе погружное устройство. Обычно там работают два, а одно, как правило, находится в резерве либо в профилактическом ремонте. Поэтому теоретически так можно работать. Но это проблему не устраняет. Не исключено, что действительно будет какое-то более длительное прерывание отгрузок, потому что предыдущий удар Украины по объектам КТК был буквально в начале недели — там наносились удары просто по наземным объектам, буквально по зданию, где система управления вся этим терминалом сосредоточена, и он на сутки останавливался», — сказал он.

Юшков предположил, что КТК не успеет отгрузить запланированные на год объемы, поэтому прибыль компании может сократиться.

«Такие прерывания потом можно наверстать, загружая, например, все три устройства, с них отгружая танкер. А когда одно уничтожено, есть риск повреждения других, все равно вы уже сначала не наверстаете эти объемы, которые раньше не загрузили. Потом и отгрузка ежесуточная у вас будет меньше, чем планировалось, и в итоге вы не выйдете на те объемы, которые планировали изначально. КТК на начало года планировал за 2025 год отгрузить 74 млн тонн. Где-то к середине ноября было около 64-65 млн тонн. То есть им буквально за месяц еще 10 млн тонн нужно было отгрузить, чтобы уложиться в предыдущие планы. Сейчас есть большие сомнения, что КТК успеет отгрузить все 74 млн тонн, которые рассчитывал. То есть в итоге будет меньше отгрузка. Естественно, компания сама меньше заработает», — добавил он.

Эксперт добавил, что основная часть загрузки КТК — это нефть Казахстана, а также европейских и американских компаний, поэтому от украинских атак прежде всего страдают недропользователи этих стран.

«Недропользователи в Казахстане меньше заработают, потому что большая часть загрузки КТК, то есть больше 60 млн тонн из этих 74 — это все-таки нефть Казахстана. Казахстан через КТК экспортирует около 80% добываемой у себя нефти, своего экспорта. Тут большой вопрос, а что будет с Казахстаном? А эти компании-недропользователи являются основными налогоплательщиками, то есть это прямой удар по Казахстану прежде всего. Российская то нефть может и в других направлениях быть экспортирована, но, опять же, их не так много. Российской нефти около 10-12 млн тонн обычно по КТК экспортируется. Остальное все — это нефть, которая принадлежит разным иностранным компаниям, то есть не обязательно казахским. Большая часть — это всевозможные иностранные компании как европейские, так и американские. И получается, что это удар по Казахстану, это удар по американским и европейским компаниям. Посмотрим, какой будет ответ с их стороны прежде всего. То есть Украина напрямую бьет по интересам американских компаний, по интересам европейских компаний, по Казахстану», — подчеркнул он.

29 ноября КТК сообщил о значительных повреждениях одного из своих выносных причалов — ВПУ-2 — в результате атаки безэкипажных катеров в акватории морского терминала.

В компании отметили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна, и отгрузки на терминале будут возобновлены только после устранения угроз со стороны беспилотных и безэкипажных катеров. Уточняется, что атака на инфраструктуру стала уже третьим актом агрессии против ее гражданских объектов, находящихся под защитой международного права. До этого пострадали нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» и административный офис КТК в Новороссийске.

КТК объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, обеспечивая транспортировку нефти с месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. В 2024 году объем перевалки достиг около 63 млн тонн, при этом почти три четверти приходились на зарубежных грузоотправителей, включая «Тенгизшевройл», «ЭксонМобил», «Казмунайгаз», «Эни» и «Шелл».

Ранее Песков рассказал, обсуждали ли Путин и Токаев ситуацию с КТК.