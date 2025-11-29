На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии из-за протестов против съезда молодежной организации АдГ пострадали люди

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Порядка 10 человек получили легкие травмы в результате массовых акций протеста против учредительного съезда молодежной организации партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в городе Гисен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

В медицинском медучреждении рассказали немецкому информагентству, что пострадавшие самостоятельно обратились в университетскую клинику Гисена с травмами рук и ног. Они получили необходимую помощь и были отпущены.

Из-за протестов с участием около 50 тысяч человек начало съезда было отложено более чем на два часа. Многие из примерно 1 тысячи делегатов не смогли вовремя добраться до места проведения съезда из-за перекрытых дорог и массовых акций протеста. Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла также опоздали на мероприятие.

«Право на демонстрации — одно из основных прав, право на собрания — также одно из основных прав. Однако нет такого основного права, которое позволяло бы использовать пиротехнику и применять насилие в отношении наших полицейских», — заявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт.

16 ноября депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что энергетическое сотрудничество России и Германии может быть возобновлено в течение ближайших десяти лет. Немецкий парламентарий также отметил, что власти ФРГ всерьез не расследовали взрывы на «Северном потоке».

Ранее депутаты от немецкой АдГ приехали в Сочи.

