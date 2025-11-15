Депутаты от АдГ отправились в Сочи, за это им грозит исключение из партии

Три депутата от немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) прибыли в Россию для участия в форуме «БРИКС — Европа», несмотря на угрозу исключения из партии. Политики планируют обсудить перспективы восстановления отношений между ЕС и Россией. Ранее руководство АдГ предупредило о дисциплинарных мерах за участие в мероприятии, а немецкие консервативные партии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) обвинили АдГ в государственной измене.

Три депутата от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) прибыли в Россию для участия в форуме «БРИКС — Европа». Об этом сообщает ТАСС.

В Россию приехали депутат бундестага от парти Штеффен Котре, руководитель фракции АдГ в саксонском ландтаге Йорг Урбан и депутат Европарламента Ганс Нойхофф.

Второй международный симпозиум «БРИКС — Европа» проводят партия «Единая Россия» и Международное движение «Другая Украина» совместно с Институтом Европы РАН.

На площадке форума они планируют обсудить перспективы восстановления отношений между ЕС и Россией, возможное смягчение санкций, возобновление банковских связей и поставки энергоресурсов.

Газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что руководство АдГ пригрозило исключить из своих рядов депутатов, которые поедут на это мероприятие . По словам сопредседателя АдГ Алис Вайдель, к этим депутатам примут «дисциплинарные меры, вплоть до исключения из партии».

Критика в бундестаге

Немецкая газета Handelsblatt сообщала, что визит депутатов АдГ в Россию вызвал резкую критику со стороны немецких консервативных партий, которые обвинили членов АдГ в том, что они действуют как «агенты Москвы».

Один из депутатов баварского ландтага назвал предстоящую поездку «государственной изменой», заявив, что АдГ работает в интересах России. Его коллега из Бундестага от Христианско-демократического союза назвал Россию «террористическим государством».

После шквала критики со стороны консервативных партий — ХДС и ХСС — в связи с планами депутатов АдГ поехать в Россию, первый секретарь парламентской фракции АдГ в Бундестаге Бернд Бауманн выступил в их защиту.

«Если сейчас контакты с Москвой считать государственной изменой, то тогда лидер ХСС Франц-Йозеф Штраус тоже совершил бы измену, когда в 1987 году, в разгар войны СССР в Афганистане, нарушавшей международное право, лично прилетел в Москву на переговорами, пилотируя самолет сам», — заявил Бауманн в комментарии Handelsblatt.

Он также подчеркнул, что фракция АдГ в Бундестаге единогласно приняла резолюцию, «однозначно осуждающую» спецоперацию РФ на Украине как «противоречащую международному праву».

Ответ партии

Депутат Райнер Ротфус, который также намеревался отправиться в Россию, ранее заявил, что поездка является «неформальной мирной дипломатией».

«Я считаю своей личной миссией — всеми законными демократическими средствами открытой дискуссии — помочь предотвратить любую эскалацию конфликта с Россией на территорию НАТО и непосредственно на территорию Германии», — приводит его слова Reuters.

Мистические выборы в Германии: 16 политиков умерли, не дождавшись голосования В Германии продолжает развиваться политический скандал, связанный с серией смертей кандидатов... 10 сентября 00:54

14 ноября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию властей ФРГ на поездку депутатов АдГ в Россию, отметив, что запрет на посещение страны немецкими властями ухудшит отношения Москвы и Берлина.

По словам Медведева, правящая коалиция Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем опасается, что визиты представителей АдГ в РФ могут дестабилизировать политическую ситуацию в самой Германии.

«Я не знаю, чего их напугало. Точнее, я могу лишь порассуждать на эту тему. Почему они это сделали, не знаю, но это явно не улучшает российско-германских отношений», — подчеркнул Медведев.

«Альтернатива для Германии» на выборах в Бундестаге набрала около 10% голосов и стала второй по силе оппозиционной партией в немецком парламенте. После этого партия закрепила успех на региональных выборах 2023-2024 года. В ФРГ партия подвергается усиленному надзору и давлению со стороны властей, поскольку их подозревают в распространении экстремистских идей.