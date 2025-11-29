СМИ: Билл Клинтон 26 раз летал на самолете Эпштейна

Daily Mail: Клинтон 26 раз летал на Boeing Эпштейна, в списках также есть Трамп

Бывший президент США Билл Клинтон совершил 26 полетов на частном самолете осужденного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на документы, которые должны быть опубликованы по решению Минюста США.

Как отмечают журналисты, в бортовых журналах Boeing 727 Эпштейна также фигурируют имена президента США Дональда Трампа, актера Кевина Спейси и британского принца Эндрю. Трамп летал на самолете в 1994 году с женой и дочерью.

«Я не знаю ничего об ужасных преступлениях, которые Джеффри Эпштейн совершил несколько лет назад во Флориде, или о тех, в которых его недавно обвинили в Нью-Йорке», — заявлял Клинтон в 2019 году.

Принц Эндрю, согласно записям пилотов, несколько раз летал на этом самолете в компании Вирджинии Джуффре, позднее обвинившей его и Эпштейна в сексуальном насилии.

20 ноября Дональд Трамп подписал закон, который предписывает министерству юстиции в течение 30 дней рассекретить полный комплект материалов федерального расследования в отношении Эпштейна. Полное раскрытие документов ожидается до 19 декабря.

Ранее британские СМИ рассказали о связи Эпштейна с Елизаветой II.