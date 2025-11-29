На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Билл Клинтон 26 раз летал на самолете Эпштейна

Daily Mail: Клинтон 26 раз летал на Boeing Эпштейна, в списках также есть Трамп
true
true
true
close
Global Look Press

Бывший президент США Билл Клинтон совершил 26 полетов на частном самолете осужденного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на документы, которые должны быть опубликованы по решению Минюста США.

Как отмечают журналисты, в бортовых журналах Boeing 727 Эпштейна также фигурируют имена президента США Дональда Трампа, актера Кевина Спейси и британского принца Эндрю. Трамп летал на самолете в 1994 году с женой и дочерью.

«Я не знаю ничего об ужасных преступлениях, которые Джеффри Эпштейн совершил несколько лет назад во Флориде, или о тех, в которых его недавно обвинили в Нью-Йорке», — заявлял Клинтон в 2019 году.

Принц Эндрю, согласно записям пилотов, несколько раз летал на этом самолете в компании Вирджинии Джуффре, позднее обвинившей его и Эпштейна в сексуальном насилии.

20 ноября Дональд Трамп подписал закон, который предписывает министерству юстиции в течение 30 дней рассекретить полный комплект материалов федерального расследования в отношении Эпштейна. Полное раскрытие документов ожидается до 19 декабря.

Ранее британские СМИ рассказали о связи Эпштейна с Елизаветой II.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами