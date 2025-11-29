Рябков: Европа при решении конфликта на Украине бросает все силы на его срыв

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала ТВЦ заявил, что безнадежность европейской стороны очевидна, поскольку при появлении перспективы решения конфликта на Украине они бросают все силы на его срыв. Его слова приводит ТАСС.

«Я полностью уверен, что по факту отказ от продолжения нормальной дипломатической работы был в прямом смысле слова продиктован кураторами из Европы», — сказал дипломат.

В качестве доказательства он привел ситуацию, которая произошла в 2022 году. Рябков отметил, что российская сторона близко подошла к договоренностям в рамках прямых переговоров с Украиной. Замглавы МИД добавил, что в тот момент переговорному процессу помешали «злонамеренные происки западных столиц», среди которых выделяется Лондон.

По его словам, похожая ситуация складывается и сейчас.

До этого Рябков говорил, что пренебрежение решимостью РФ защищать свои интересы говорит об ошибочных действиях коллективного Запада, который отрицает очевидное — стратегическое поражение ядерной державы невозможно.

По мнению замминистра, эта стратегическая ошибка Запада в конечном итоге трансформируется в осознание того, что необходимо искать другую основу для сосуществования.

29 ноября зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова объяснила, что враждебность политиков Запада нужно оценивать по совокупности их высказываний в адрес России.

По ее словам, в топ три наиболее враждебно настроенных к российской стороне политиков входят глава евродипломатии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее Орбан призвал как можно скорее начать переговоры между Россией и Европой.