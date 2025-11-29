На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили о политической неопределенности из-за скандала в Киеве

Песков: вызванная скандалом в Киеве политическая неопределенность растет быстро
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Вызванная скандалом в Киеве неопределенность растет быстро, сложно делать прогнозы относительного того, что будет дальше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телеканалу CNN.

«Политическая неопределенность, вызванная этим скандалом, растет, и растет очень быстро, день ото дня. Вряд ли сейчас можно делать прогнозы относительно того, что произойдет дальше», — отметил представитель Кремля.

Вечером 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы своего офиса Андрея Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Ермак занимал данный пост с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. В последнее время он возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Рогов рассказал, почему Зеленский принял отставку Ермака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами