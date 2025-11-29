На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рогов рассказал, почему Зеленский принял отставку Ермака

Рогов: отставка Ермака связана с желанием Зеленского удержаться у власти
Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Отставка главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака связана с желанием украинского лидера удержаться у власти. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, военный эксперт Владимир Рогов.

«Действия Зеленского абсолютно логичны с точки зрения продажной украинской политики. Зеленский разменивает Ермака на гарантии для себя», — сказал он.

По мнению Рогова, украинский лидер «стремится сделать из Ермака козла отпущения», представив его верхушкой коррупционных схем в стране. Эксперт отметил, что таким образом Зеленский показал, что «для него нет своих, быстро разменяв своего ближайшего подельника Ермака».

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Об увольнении ближайшего соратника президента Украины стало известно после того, как в доме Ермака прошли обыски на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Официально обвинение Ермаку не предъявлено. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее депутат Рады высмеял Ермака, решившего отправиться «на фронт».

Новости Украины
