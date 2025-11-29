В Греции заявили об убытках из-за поддержки Украины

Поддержка Украины является для Греции серьезными убытками. Об этом заявил председатель греческого парламента Никитас Какламанис, его слова приводит ТАСС.

По его словам, страна лишилась 1,5 млн туристов из России и потеряла возможность экспортировать свои товары в РФ.

«Греция, а также парламент в подавляющем большинстве с начала конфликта встали на сторону Украины. Это привело к большим экономическим убыткам», — сказал Какламанис.

При этом, подчеркнул глава парламента, соседняя Турция не повела себя таким образом, несмотря на то что она является членом НАТО.

До этого сообщалось, что Греция и Украина договорились сотрудничать в сфере разработки и использования морских беспилотников. Афины и Киев будут углублять оборонное сотрудничество — не только в сфере морских дронов, но и в обучении по морским беспилотным системам и проведении греко-украинских учений.

16 ноября Зеленский прилетел в Афины с официальным визитом. В аэропорту его встретил вице-премьер Греции Костис Хадзидакис.

Ранее в Греции из-за Зеленского запретили митинги.