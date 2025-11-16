В Греции запретили митинги из-за Зеленского

В Афинах ввели запрет на митинги в связи с визитом Зеленского

Власти Греции ввели запрет на проведение митингов и собраний в центре Афин и прилегающих районах в связи с ожидаемым визитом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает греческий телеканал ERT-news со ссылкой на решение полиции.

Ограничения будут действовать с 06:00 до 22:00 16 ноября в муниципалитете Афин, а также в районах Филотеи и Халандри, где расположено посольство Украины. Полиция объяснила меры необходимостью обеспечения общественной безопасности.

«Проведение собраний представляет серьезную угрозу общественной безопасности в связи с возможным совершением тяжких преступлений», — подчеркнули в правоохранительных органах.

13 ноября стало известно, что Зеленский экстренно отправится в Грецию, чтобы попросить о поставках оружия. Президент Украины в рамках поездки планирует попросить Афины передать Киеву два зенитно-ракетных комплекса Patriot, поскольку украинская сторона исчерпала или близка к исчерпанию запасов зенитных ракет. Также Зеленский хочет договориться о поставках истребителей Mirage 2000-5Mk2.

Ранее в США допустили, что Зеленский не вернется на Украину из Греции.