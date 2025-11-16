На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Греции запретили митинги из-за Зеленского

В Афинах ввели запрет на митинги в связи с визитом Зеленского
true
true
true
close
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Власти Греции ввели запрет на проведение митингов и собраний в центре Афин и прилегающих районах в связи с ожидаемым визитом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает греческий телеканал ERT-news со ссылкой на решение полиции.

Ограничения будут действовать с 06:00 до 22:00 16 ноября в муниципалитете Афин, а также в районах Филотеи и Халандри, где расположено посольство Украины. Полиция объяснила меры необходимостью обеспечения общественной безопасности.

«Проведение собраний представляет серьезную угрозу общественной безопасности в связи с возможным совершением тяжких преступлений», — подчеркнули в правоохранительных органах.

13 ноября стало известно, что Зеленский экстренно отправится в Грецию, чтобы попросить о поставках оружия. Президент Украины в рамках поездки планирует попросить Афины передать Киеву два зенитно-ракетных комплекса Patriot, поскольку украинская сторона исчерпала или близка к исчерпанию запасов зенитных ракет. Также Зеленский хочет договориться о поставках истребителей Mirage 2000-5Mk2.

Ранее в США допустили, что Зеленский не вернется на Украину из Греции.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами