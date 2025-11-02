Каждая третья компания Германии планирует сокращения в следующем году

Bild: треть компаний ФРГ планирует сократить рабочие места в следующем году

Экономический кризис в Германии продолжает усугубляться — треть немецких компаний планирует сократить рабочие места в следующем году. Таковы результаты опроса Института немецкой экономики, опубликованные в издании Bild.

Наиболее сложная ситуация сложилась в промышленном секторе, где о предстоящих увольнениях заявили 41% предприятий. Инвестиционная активность также снижается — 33% компаний не собираются вкладывать средства в новые проекты.

«Компании страдают от огромного геополитического давления, и без государственных реформ становится всё менее вероятным, что многомиллиардные программы правительства окажут необходимое воздействие», — отмечают авторы исследования.

28 октября министр экономики ФРГ Катерина Райхе заявила, что Германия переживает экономический спад и в настоящее время является неконкурентоспособной.

По ее словам, на фоне торговой политики Соединенных Штатов и Китая Германия находится в центре глобальной напряженности между открытыми рынками и геополитическими интересами.

Ранее в Германии автопрому предрекли массовые сокращения.