На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Каждая третья компания Германии планирует сокращения в следующем году

Bild: треть компаний ФРГ планирует сократить рабочие места в следующем году
true
true
true
close
Frank May/picture alliance/Global Look Press

Экономический кризис в Германии продолжает усугубляться — треть немецких компаний планирует сократить рабочие места в следующем году. Таковы результаты опроса Института немецкой экономики, опубликованные в издании Bild.

Наиболее сложная ситуация сложилась в промышленном секторе, где о предстоящих увольнениях заявили 41% предприятий. Инвестиционная активность также снижается — 33% компаний не собираются вкладывать средства в новые проекты.

«Компании страдают от огромного геополитического давления, и без государственных реформ становится всё менее вероятным, что многомиллиардные программы правительства окажут необходимое воздействие», — отмечают авторы исследования.

28 октября министр экономики ФРГ Катерина Райхе заявила, что Германия переживает экономический спад и в настоящее время является неконкурентоспособной.

По ее словам, на фоне торговой политики Соединенных Штатов и Китая Германия находится в центре глобальной напряженности между открытыми рынками и геополитическими интересами.

Ранее в Германии автопрому предрекли массовые сокращения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами