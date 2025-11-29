Зеленский призвал лидеров Европы принять решение по российским активам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что пришло время Европе принять решение по российским замороженным активам, если РФ «не хочет отказываться от ударов дронов и ракет».

По его словам, нужно продолжать работать, не теряя ни одного дня, чтобы обеспечить достаточное количество ракет для украинских систем противовоздушной обороны.

28 ноября издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что некоторые страны Евросоюза подозревают Бельгию в использовании замороженных активов России, в с чем она задерживает их передачу Украине.

Пять дипломатов из разных европейских стран выразили недовольство тем, что Бельгия, по всей видимости, преследует второстепенные цели, удерживая российские активы. Они отметили, что страна нарушает международное обязательство, принятое в прошлом году, раскрывать, как она использует эти средства, говорится в материале.

Дипломаты заявили, что деньги по-прежнему перечисляются в бельгийский государственный бюджет, что делает невозможным определить, выполняет ли Бельгия свои обязательства перед Украиной в полном объеме.

Ранее в МИД РФ отреагировали на информацию о присвоении Бельгией доходов от активов России.