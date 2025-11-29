На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский призвал лидеров Европы принять решение по российским активам

Зеленский: пришло время Европе принять решение по замороженным активам РФ
true
true
true
close
Louisa Gouliamaki/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что пришло время Европе принять решение по российским замороженным активам, если РФ «не хочет отказываться от ударов дронов и ракет».

По его словам, нужно продолжать работать, не теряя ни одного дня, чтобы обеспечить достаточное количество ракет для украинских систем противовоздушной обороны.

28 ноября издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что некоторые страны Евросоюза подозревают Бельгию в использовании замороженных активов России, в с чем она задерживает их передачу Украине.

Пять дипломатов из разных европейских стран выразили недовольство тем, что Бельгия, по всей видимости, преследует второстепенные цели, удерживая российские активы. Они отметили, что страна нарушает международное обязательство, принятое в прошлом году, раскрывать, как она использует эти средства, говорится в материале.

Дипломаты заявили, что деньги по-прежнему перечисляются в бельгийский государственный бюджет, что делает невозможным определить, выполняет ли Бельгия свои обязательства перед Украиной в полном объеме.

Ранее в МИД РФ отреагировали на информацию о присвоении Бельгией доходов от активов России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами