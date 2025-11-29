В Раде назвали Ермака слабым переговорщиком

Депутат Верховной рады Украины Инна Совсун считает бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака слабым переговорщиком. Свое мнение она высказала в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Ермак стал слишком слабым как глава украинской переговорной команды. Его отставка была желаемой, ее жаждали. Я никогда не была его поклонницей. <...> Мы могли бы добиться большего в Женеве, отправив профессиональных дипломатов, а не этого бывшего кинопродюсера без политического прошлого», — сказала депутат.

При этом Совсун отметила, что была удивлена после отставки Ермака.

23 ноября в Женеве прошли переговоры украинской и американской делегаций, целью которых было согласование текста плана США по урегулированию конфликта. Ермак был в составе делегации от Украины.

Вечером 28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.