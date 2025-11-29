На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде назвали Ермака слабым переговорщиком

Депутат Рады Совсун: Ермак был слабым переговорщиком
true
true
true
close
Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Инна Совсун считает бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака слабым переговорщиком. Свое мнение она высказала в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Ермак стал слишком слабым как глава украинской переговорной команды. Его отставка была желаемой, ее жаждали. Я никогда не была его поклонницей. <...> Мы могли бы добиться большего в Женеве, отправив профессиональных дипломатов, а не этого бывшего кинопродюсера без политического прошлого», — сказала депутат.

При этом Совсун отметила, что была удивлена после отставки Ермака.

23 ноября в Женеве прошли переговоры украинской и американской делегаций, целью которых было согласование текста плана США по урегулированию конфликта. Ермак был в составе делегации от Украины.

Вечером 28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами