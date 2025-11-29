На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-чиновник Украины рассказал о гипнотическом влиянии Ермака на Зеленского

La Repubblica: влияние Ермака на Зеленского было сродни гипнозу
true
true
true
close
Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Бывший высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что уволенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обладал сильным влиянием на президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается в статье итальянской газеты La Repubblica, которую цитирует RT.

Собеседник издания назвал Ермака «суперпараноиком», который не подпускал к Зеленскому никого, кроме проверенных людей и пытался принимать участие в каждом решении главы государства.

По словам чиновника, влияние Ермака сродни «гипнозу».

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Об увольнении ближайшего соратника президента Украины стало известно после того, как в доме Ермака прошли обыски на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Официально обвинение Ермаку не предъявлено. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

СМИ писали, что уход Ермака может заставить Зеленского сдать территории и изменить численность ВСУ.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами