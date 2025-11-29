Экс-чиновник Украины рассказал о гипнотическом влиянии Ермака на Зеленского

La Repubblica: влияние Ермака на Зеленского было сродни гипнозу

Бывший высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что уволенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обладал сильным влиянием на президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается в статье итальянской газеты La Repubblica, которую цитирует RT.

Собеседник издания назвал Ермака «суперпараноиком», который не подпускал к Зеленскому никого, кроме проверенных людей и пытался принимать участие в каждом решении главы государства.

По словам чиновника, влияние Ермака сродни «гипнозу».

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Об увольнении ближайшего соратника президента Украины стало известно после того, как в доме Ермака прошли обыски на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Официально обвинение Ермаку не предъявлено. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

СМИ писали, что уход Ермака может заставить Зеленского сдать территории и изменить численность ВСУ.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.