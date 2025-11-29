На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Уход Ермака может заставить Зеленского сдать территории Украины

WP предрекла Зеленскому непростые решения по численности ВСУ и территориям
true
true
true
close
Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Отставка экс-главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака может заставить главу государства принять «непростые» решения по территориям Украины и численности ВСУ. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Уход Ермака оставляет лидера военного времени в уязвимом положении. Зеленский теперь ищет замену на высшую должность, одновременно готовясь к более важным встречам по мирному плану США, где ему, возможно, придется принимать непростые решения относительно будущего украинских вооруженных сил и территории», — говорится в сообщении издания.

Как пишет WP, впервые с начала СВО в 2022 году Зеленский «будет готовиться к ключевому моменту, не полагаясь на ближайшего помощника». Кроме того, «уход Ермака сам по себе не станет панацеей от многочисленных внутренних бед страны», говорится в материале.

Вечером 28 ноября украинский лидер Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. В Кремле подчеркнули, что события на Украине свидетельствуют о «глубочайшем политическом кризисе». На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией». Эксперты допускают, что вскоре следует ожидать атаки на Зеленского.

Официально Ермаку пока не предъявлено обвинение. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах соратника президента Тимура Миндича. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, как «Али-Баба».

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Зеленского об уволенном Ермаке.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами