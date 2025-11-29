Стало известно, кто передавал чиновникам США данные о переговорах Уиткоффа и Дмитриева

WSJ: переговоры Уиткоффа и Дмитриева держали в секрете даже от чиновников из США

Американские чиновники узнавали от источников в Великобритании некоторые подробности переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Переговоры длились девять месяцев. Чиновники из отдела по контролю за санкциями в министерстве финансов США нередко узнавали подробности встреч Уиткоффа с Москвой от своих британских коллег, говорится в статье.

Отмечается, что через несколько дней после саммита президентов России и США на Аляске 15 августа европейское разведывательное агентство распространило отчет о нем среди высокопоставленных должностных лиц национальной безопасности Европы, которые были ошеломлены его содержанием.

По данным газеты, в этом отчете были описаны подробности коммерческих и экономических планов, которые администрация президента США Дональда Трампа обсуждала совместно с Россией, в том числе совместную добычу редкоземельных металлов в Арктике.

На этой неделе агентство Bloomberg опубликовало расшифровку беседы спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с помощником российского президента Юрием Ушаковым, которая прошла в октябре. Согласно ей, Уиткофф предложил российской стороне совместно поработать над планом по урегулированию конфликта, похожим на тот, что был разработан для сектора Газа. Затем этот вопрос обсудили Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который предложил неофициально передать Вашингтону российский вариант документа.

Дмитриев назвал публикацию фейком, Ушаков заявил, что разговоры «кто-то сливает, кто-то подслушивает», однако делает это не Россия.

Ранее украинская делегация отправилась в США для обсуждения мирного плана Трампа.