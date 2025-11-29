Бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак нажился на крови соотечественников. Так посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале прокомментировал слова Ермака о честности и порядочности.

«Ермак: «я честный и порядочный человек»! Серьезно? А кто же тогда вор, коррупционер и манипулятор наживавшийся на крови своих соотечественников?», — подчеркнул он.

Вечером 28 ноября украинский лидер Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. В Кремле подчеркнули, что события на Украине свидетельствуют о «глубочайшем политическом кризисе». На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией». Эксперты допускают, что вскоре следует ожидать атаки на Зеленского.

Официально Ермаку пока не предъявлено обвинение. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах соратника президента Тимура Миндича. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, как «Али-Баба».

