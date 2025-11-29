На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: позиции Зеленского на переговорах еще более ослабнут после отставки Ермака

FT: отставка Ермака ослабит позиции Зеленского в переговорах по Украине
Отставка бывшего главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака ослабит позиции Киева в переговорах с западными странами по Украине. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Уход ближайшего соратника Зеленского, скорее всего, еще больше ослабит позиции Зеленского в решающий для Украины момент, когда он пытается убедить западных партнеров в том, что искореняет укоренившуюся коррупцию, и в то же время настаивает на предоставлении военной помощи», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает FT, Зеленский пообещал «перезагрузить» свой президентский офис.

Вечером 28 ноября украинский лидер Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. В Кремле подчеркнули, что события на Украине свидетельствуют о «глубочайшем политическом кризисе». На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией». Эксперты допускают, что вскоре следует ожидать атаки на Зеленского.

Официально Ермаку пока не предъявлено обвинение. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах соратника президента Тимура Миндича. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, как «Али-Баба».

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Зеленского об уволенном Ермаке.

