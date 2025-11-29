Си Цзиньпин призвал «обнажить меч» против хаоса в интернете

Си Цзиньпин поручил ужесточить контроль над интернет-платформами и блогерами

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил усилить регулирование интернет-пространства и создать долгосрочный механизм управления онлайн-средой. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Необходимо осмелиться «обнажить меч» против сетевого хаоса, решительно наносить удары, разрывать цепочки интересов и искоренять почву для их возникновения», — приводит его слова ТВ.

По данным канала, глава государства заявил, что власти должны быть готовы решительно подавлять сетевые нарушения. Си Цзиньпин также потребовал усилить контроль над интернет-платформами, частными блогерами и MCN-агентствами, которые управляют аккаунтами инфлюенсеров. Он подчеркнул, что эти структуры обязаны соблюдать социальную ответственность и распространять позитивный контент.

Кроме того, председатель КНР обратил внимание на вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта и больших данных, поручив доработать системы классификации угроз и защиты данных в этой сфере.

В Китае с 25 октября действует закон, запрещающий вести блоги на тему медицины, финансов и юриспруденции без соответствующего образования.

Согласно постановлению, создатели контента, делающие материал по «серьезным» темам, теперь должны иметь высшее образование, лицензию или сертификат, подтверждающие их компетентность в выбранной области. Это требование распространяется на все крупные интернет-платформы страны, включая Weibo, Bilibili и Douyin — китайскую версию TikTok.

Ранее в российской Госдуме выступили против блогеров без образования.