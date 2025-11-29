На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин призвал «обнажить меч» против хаоса в интернете

Си Цзиньпин поручил ужесточить контроль над интернет-платформами и блогерами
true
true
true
close
Kaspars Grinvalds/Shutterstock/FOTODOM

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил усилить регулирование интернет-пространства и создать долгосрочный механизм управления онлайн-средой. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Необходимо осмелиться «обнажить меч» против сетевого хаоса, решительно наносить удары, разрывать цепочки интересов и искоренять почву для их возникновения», — приводит его слова ТВ.

По данным канала, глава государства заявил, что власти должны быть готовы решительно подавлять сетевые нарушения. Си Цзиньпин также потребовал усилить контроль над интернет-платформами, частными блогерами и MCN-агентствами, которые управляют аккаунтами инфлюенсеров. Он подчеркнул, что эти структуры обязаны соблюдать социальную ответственность и распространять позитивный контент.

Кроме того, председатель КНР обратил внимание на вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта и больших данных, поручив доработать системы классификации угроз и защиты данных в этой сфере.

В Китае с 25 октября действует закон, запрещающий вести блоги на тему медицины, финансов и юриспруденции без соответствующего образования.

Согласно постановлению, создатели контента, делающие материал по «серьезным» темам, теперь должны иметь высшее образование, лицензию или сертификат, подтверждающие их компетентность в выбранной области. Это требование распространяется на все крупные интернет-платформы страны, включая Weibo, Bilibili и Douyin — китайскую версию TikTok.

Ранее в российской Госдуме выступили против блогеров без образования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами