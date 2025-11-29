На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европа была «шокирована» печатным отчетом о встрече Путина и Трампа на Аляске

WSJ: европейская разведка была шокирована печатным отчетом о саммите на Аляске
Julia Demaree Nikhinson/AP

Европейская разведка оказалась «шокирована» после распространения печатного отчета о российско-американском саммите на Аляске, в документе были раскрыты подробности совместных экономических проектов России и США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Через несколько дней после событий на Аляске европейское разведывательное агентство распространило печатный отчет в конверте из плотной бумаги среди некоторых высокопоставленных должностных лиц национальной безопасности континента, которые были шокированы его содержанием», — говорится в сообщении издания.

Как пишет WSJ, внутри конверта были «подробности коммерческих и экономических планов, которые администрация (президента США Дональда – «Газета.Ru») Трампа реализовывала совместно с Россией, включая совместную добычу редкоземельных металлов в Арктике».

29 ноября та же газета сообщала, что по словам спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, Россия, Украина и США в результате мирного урегулирования украинского конфликта должны стать деловыми партнерами, чтобы «процветать».

На Аляске президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп провели первую за последние семь лет полноформатную встречу в августе текущего года. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска. Переговоры завершились заявлениями глав государств о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

Ранее Ушаков рассказал о постоянных контактах между представителями Путина и Трампа.

