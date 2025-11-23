На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили об обсуждении администрацией Трампа захвата Мадуро

WP: администрация Трампа обсуждала захват Мадуро и контроль над нефтью Венесуэлы
Mark Schiefelbein/AP

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность захвата главы Венесуэлы Николаса Мадуро и установления контроля над нефтяными месторождениями страны. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

«К середине лета администрация рассматривала возможность ударов по лодкам [с наркотиками] и второй набор вариантов опций, ориентированных на Венесуэлу, включая захват нефтяных месторождений и «поимку и захват» Мадуро», — сказано в материале издания.

Кроме того, по данным источников WP, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в ускоренном режиме расширяло деятельность своего подразделения по борьбе с наркотрафиком. В итоге президент США предоставил ЦРУ полномочия на проведение секретных операций против наркосетей, подписав документ широкого действия, ориентированный на противодействие транснациональным преступным организациям.

До этого агентство Reuters сообщило, что США в ближайшие дни готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы. По их информации, вероятными являются тайные операции Соединенных Штатов против Мадуро, включая попытку его свержения.

Ранее эксперт предупредил, чем обернется для США вторжение в Венесуэлу.

