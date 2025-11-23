В США заявили об обсуждении администрацией Трампа захвата Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность захвата главы Венесуэлы Николаса Мадуро и установления контроля над нефтяными месторождениями страны. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

«К середине лета администрация рассматривала возможность ударов по лодкам [с наркотиками] и второй набор вариантов опций, ориентированных на Венесуэлу, включая захват нефтяных месторождений и «поимку и захват» Мадуро», — сказано в материале издания.

Кроме того, по данным источников WP, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в ускоренном режиме расширяло деятельность своего подразделения по борьбе с наркотрафиком. В итоге президент США предоставил ЦРУ полномочия на проведение секретных операций против наркосетей, подписав документ широкого действия, ориентированный на противодействие транснациональным преступным организациям.

До этого агентство Reuters сообщило, что США в ближайшие дни готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы. По их информации, вероятными являются тайные операции Соединенных Штатов против Мадуро, включая попытку его свержения.

