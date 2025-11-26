Трамп анонсировал переговоры с Мадуро

Президент США Дональд Трамп сообщил о своей готовности провести переговоры с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, но не назвал конкретные сроки такой беседы. Аудиозапись с его ответом опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Возможные переговоры между лидерами двух стран могут состояться в условиях продолжающейся операции США против наркоторговцев в регионе, в ходе которой, по утверждению Вашингтона, наносятся удары по судам перевозчиков наркотиков.

«Я поговорю с ним. Посмотрим», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности диалога с Мадуро.

Месяц назад Вашингтон приступил к модернизации заброшенной больше 20 лет назад базы ВМС США Рузвельт-Роудс, а также начал возводить инфраструктуру в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах. Аналитики считают, что все эти действия указывают на подготовку, которая поможет американским военным проводить операции на территории Венесуэлы. В конце октября президент США Дональд Трамп заявлял, что «следующим шагом будет суша». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США объявили венесуэльский «Картель солнц» террористической организацией.