Стало известно, когда планируют встретиться представители США и Украины

FT: представители США и Украины планируют встречу в Майами в выходные
Vadim Ghirda/AP

Представители Соединенных Штатов и Украины планируют встретиться в Майами в выходные. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники со ссылкой на источники.

По информации издания, встреча состоится, несмотря на отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Собеседник издания уточнил, что украинскую сторону будет представлять секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров.

«По словам человека, знакомого с этим вопросом, Андрей Ермак планировал вылететь в Майами в эти выходные, чтобы провести переговоры с командой Трампа о следующих шагах в подготовке мирного соглашения. Эта встреча была отменена», — поделился автор статьи.

Накануне портал Axios писал, что Ермак ушел в отставку за день до его предполагаемой поездки в Майами для переговоров с командой президента США Дональда Трампа. Ожидалось, что Ермак прибудет в США вместе с несколькими советниками президента Владимира Зеленского и проведет переговоры со спецпосланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в преддверии их визита в Москву.

Ранее в России назвали обыски в квартире Ермака «политической игрой».

