СМИ сообщили, что Ермак уволился за день до поездки на переговоры в США

Axios: Ермак уволился за день до поездки в США для переговоров по урегулированию

Андрей Ермак ушел в отставку за день до его предполагаемой поездки в американский город Майами для переговоров с командой президента США Дональда Трампа. Об этом пишет портал Axios.

«Два украинских чиновника сообщили, что отставка Ермака произошла за день до его предполагаемой поездки в Майами для переговоров с командой президента Трампа о мирном плане», — сказано в материале.

По словам источников, ожидалось, что Ермак прибудет в США вместе с несколькими советниками президента Владимира Зеленского и проведет переговоры со спецпосланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в преддверии их визита в Москву.

Кроме того, украинский чиновник заявил, что хотя отставка и поставила переговоры под вопрос, она не приведет к изменению позиции Киева по прекращению конфликта.

Утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к обыскам в квартире Андрея Ермака. По сообщениям СМИ, сейчас НАБУ готовится предъявить ему обвинения. Что может грозить одному из ближайших соратников Зеленского и самому украинскому лидеру — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали обыски в квартире Ермака «политической игрой».